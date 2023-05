Enten du spiser en loffskive, et eple eller en myslibar, tilfører du kroppen søtstoffer som siver ut i blodbanen. Det er normalt og ufarlig at blodsukkeret stiger i forbindelse med måltider. Men søtstoffene skal helst kjapt bort fra blodet igjen.

Du kjenner sikkert følelsen når du har spist. Du er tappet for energi og blir så uendelig trett. Det eneste du vil er å legge deg på sofaen. Følelsen oppstår blant annet fordi du har for mange frittflytende søtstoffer i blodet. Med andre ord: Blodsukkeret er skyhøyt.

Både og. Kroppen er så smart innrettet at når du får i deg mat, produserer den hormonet insulin . Insulin sørger for å lede sukker fra for eksempel korn, frukt eller godteri bort fra blodet og over til et lager. Derfra kan det fordeles til alle cellene, der det kan gjøre nytte.

For å stabilisere blodsukkeret bør du i stedet aktivere musklene . Å spise for å holde blodsukkeret stabilt er som å tisse i buksa for å holde varmen. Den gode følelsen er kortvarig, og etterpå blir det verre. Men hvorfor egentlig? Så lenge du ikke har diabetes, kan vel kroppen regulere blodsukkeret selv?

Du vet nok også hvordan det er å føle seg helt tom når det er lenge siden man har spist og trenger påfyll av mat. Men før du får revet av papiret på den første og beste myslibaren du finner, skal du vite at mellommåltider ikke er bra for blodsukkeret – snarere tvert imot. LES OGSÅ: Sju gevinster ved å kutte ut sukker

Over halvparten av oss går rundt med en kropp som ikke klarer å regulere blodsukkeret selv, som følge av for eksempel inaktivitet og overvekt . Det utvikler seg fort til en ond sirkel.

Det får ikke de pausene det trenger for å gjøre jobben skikkelig. Dermed vil insulinet gradvis miste sin virkning, og du har et problem.

Komplikasjonene oppstår over tid. For hvis du alltid lar insulinet gjøre all jobben selv, slutter resten av kroppen – blant annet musklene – å gjøre sin del for å ta opp sukker fra blodet. Hvis du samtidig spiser mange mellommåltider, må insulinet jobbe hele tiden.

Derfor er det uhyre viktig at du hjelper kroppen med å holde blodsukkeret stabilt ved å gi insulinet noen pauser, og ved å sørge for at kroppen lytter til insulinet når den må. Det får du til ved å spise sunt – men det er minst like viktig at du ikke sitter for mye stille. Alle former for bevegelse og trening gjør nemlig underverker for evnen til å regulere blodsukkeret.

En rask gåtur eller en halvtime på ellipsemaskinen før et måltid vil mest sannsynlig redusere behovet for å slenge seg på sofaen og ta en lur etter maten. Noen minutter med litt høy puls etter et måltid, kan også senke blodsukkeret raskt og fjerne den ubehagelig trøtte, tunge følelsen i kroppen.

Et liv med regelmessig trening forbedrer dessuten kroppens evne til å fjerne overskytende sukker fra blodet på kort og lang sikt. Kroppen er skapt for å holde blodsukkeret stabilt, men det krever at du ikke står i veien for innsatsen den gjør ved å småspise gjennom hele dagen.