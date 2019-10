Bruk glassbeholdere til maten og skån miljøet

Bruksområder

Glassbeholdere er den aller beste formen for innpakning. De tar riktignok plass i skapet, men passer til alle matvarer og avgir svært få eller ingen kjemikalier til de matvarene du fyller dem med. En annen fordel med de plasskrevende glassbeholderne er at de kan gjenbrukes. Det betyr at du sparer miljøet for avfall.

Pass på

Ikke alt glass tåler varme, så ikke hell varm kjøttsaus i en glassbeholder med mindre du er helt sikker på at den tåler høye temperaturer. Hvis du gjenbruker for eksempel syltetøyglass, bør du alltid passe på at det står oppreist. Da kommer ikke maten i kontakt med lokket, som kan avgi bisfenol A.