Slik bruker du fryseposen best

Bruksområder

Den gjennomsiktige posen som ofte har et lite skrivefelt, er fin til alle matvarer og er, slik navnet antyder, et godt valg for mat som skal i fryseren. Fryseposen er nemlig, i motsetning til mange andre innpakningstyper, skapt for å tåle så lave temperaturer. En del typer plastbeholdere kan også brukes i fryseren, men en stor fordel med posen er at den ikke tar like mye plass.

Pass på

I utgangspunktet er en frysepose ikke beregnet på varm mat. Har du behov for en pose som tåler varme, bør du se spesielt etter fryse- og kokeposer. Det er også viktig å forsikre seg om at det faktisk er en frysepose du har fått tak i, og ikke for eksempel en vanlig matpakkepose. De to variantene ser omtrent helt identiske ut, men matpakkeposene er tyn­nere og ikke beregnet på frysing.

Det finnes dessuten et hav av plastposer, men du bør bare legge matvarer i dem som er egnet til formålet. Så søppelposen og handleposen bør du holde langt unna maten.

Gode råd