Matpakkepapir er bra for maten - og miljøet

Bruksområder

Du kjenner det helt sikkert godt, om ikke fra barnas matpakker, så fra din egen barndom. Og det brune papiret du pakker inn brødskivene i, er en veldig god løsning til matpakka. Det er fint om du fortsetter å bruke det.

Pass på

Matpapir kan inneholde fluorstoffer, men dem unngår du helt og holdent hvis du velger en variant som bærer Svanemerket. Fluorstoffer er problematiske for miljøet, ettersom de ikke brytes ned, og hvis de smitter over på maten, kan de påvirke immunsystemet negativt. I tillegg mistenker man at stoffene kan være kreftfremkallende og hormonforstyrrende.

Bruker du emballasje som kan gjenbrukes, som for eksempel Bees Wrap eller Sandwichposen, slipper du fluorstoffer og gjør miljøet en tjeneste.