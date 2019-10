Bruker du (fortsatt) sølvpapir?

Bruksområder

Sølvpapir, eller aluminiumsfolie, tåler høy varme og har god evne til å holde noe varmt, men det er også det eneste positive vi kan si om denne innpakningsvarianten.

Pass på

Sure matvarer som sylteagurk, rødbeter og sitron går veldig dårlig sammen med sølvpapir. Det skyldes at den knitrende innpakningen inneholder aluminium, som går i oppløsning når den blandes med syren i matvarene. Da vandrer aluminiumen over i maten, og det er ikke bra. Vi får nemlig mye aluminium fra andre kilder også, og for mye kan påvirke nervesystemet og gjøre kvinner mindre fruktbare.

Aluminiumsfolie er heller ikke spesielt miljøvennlig, tvert imot. Produksjonen av aluminium er svært energikrevende, så velg heller en annen type innpakning hvis du kan. Hvis du av en eller annen grunn bruker aluminiumsfolie likevel, bør du holde den langt unna mikrobølgeovnen, for der kan den danne gnister.

HUSK! Sure matvarer som sitroner og tomater må ikke pakkes inn i sølvpapir.