Frukt. Grønnsakstaver. To brødskiver: én med leverpostei og syltede rødbeter, og én med avokado. Så var matpakka klar – men hvordan skal du pakke den inn? Er det best å pakke inn brødskivene med husholdningsfilm, aluminiumsfolie eller matpapir? Det får du snart vite. Men før vi går videre til selve guiden, så la oss se litt på spørsmålet om innpakning. For både den varianten du bruker hjemme og den produsentene bruker til maten du kjøper i butikken, er et svært aktuelt tema for tiden. Er innpakningen i det hele tatt nødvendig, og belaster vi ikke bare miljøet med all denne plasten og papiret?

Velg innpakning med omhu

Når du plukker opp en agurk fra grønnsakdisken, tenker du kanskje at det er dumt at den er pakket inn i plast, men innpakningen gjør at den holder seg fersk og fin lenger. På den måten kan den tynne plasten faktisk bidra til å redusere matsvinn, som er en mye større miljøtrussel enn innpakningen. Plastboksene og andre typer emballasje du ser i matbutikken er der altså av en grunn. Også hjemme kan en boks eller frysepose være praktisk til middagsrestene og til bær som fort blir vasne hvis de bare står i en boks på kjøkkenbenken.

Men betyr det at du kan bruke så mye innpakning du bare vil? Nei, selvfølgelig ikke. Som med alt annet gjelder det å bruke sunn fornuft, og da tenker vi ikke bare på hvor mye innpakning du bruker. Det er nemlig veldig viktig at du også velger den riktige typen, slik at verken maten eller miljøet blir forurenset med farlige stoffer. Hva du bør velge, avhenger både av hvilke typer matvarer det er snakk om, og om de skal i kjøleskapet, mikrobølgeovnen eller fryseren. Høres det komplisert ut? Det er det faktisk ikke, og på de neste sidene får du en kjempeenkel og overkommelig guide til seks populære typer innpakning som hjelper deg med å ta vare på både din egen helse og miljøet.

Høres det vanskelig ut? Det er det ikke. Nedenfor gir vi deg råd, fordeler og ulemper ved seks populære former for emballasje.