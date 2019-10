Bruksområder

Du sliter med å få den av rullen, og den klistrer seg sammen. Husholdningsfilmen er ikke alltid så lett å ha med å gjøre, men er et godt innpakningsvalg. Sett fra et miljøperspektiv er det generelt lurt å velge innpakning som kan gjenbrukes. Det gjelder ikke husholdningsfilm, men den er praktisk til for eksempel matpakka.

Pass på

Forsikre deg om at plastfilmen ikke inneholder PVC. Det kan nemlig avgi ftalater til fete matvarer, og de kan være hormonforstyrrende. Heldigvis brukes det sjelden PVC i husholdningsfilm i dag, så vanligvis er dette et trygt valg. Du må imidlertid holde husholdningsfilmen langt unna mikroen, med mindre det står spesifikt på pakka at produktet tåler oppvarming i mikrobølgeovn.