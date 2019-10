Plastbokser holder i lengden

Bruksområder

Plastbeholdere er generelt et fornuftig innpakningsvalg både rent helse- og miljømessig. De kan brukes om og om igjen, og det er god lovgivning på området. En del plastbokser tåler både frost og varme, og kan brukes i både fryseren og mikroovnen. Ta en titt på symbolene (som ofte sitter i bunnen) for å se hvilke temperaturer boksen tåler.

Pass på

Gjenbruker du isboksen av plast? Det er helt greit, men bruk den bare til matvarer som ligner på det som opprinnelig var i den. Var det is, så bruk den bare til kalde matvarer som minner om is. Du bør for eksempel ikke legge sure matvarer i den, for sure ting er er et typisk eksempel på noe som kan reagere med stoffene i plastboksen.

Gode råd

Før du kjøper et plastprodukt, så hold det opp mot nesa. Lukter det plast? I så fall bør du sette det tilbake på hylla. Hvis det lukter, avgir det uønskede stoffer.

Vask alltid innpakningen før du bruker den første gang for å være sikker på at du får fjernet eventuelle stoffer på overflaten.

Hermetikkbokser - Når du har åpnet for eksempel en boks makrell i tomat, men ikke skal spise alt, bør du helle resten over i en annen innpakning. (f.eks. en plastboks). Når boksen åpnes, brytes lakken, og da kan den avgi tinn og gi maten metallsmak.