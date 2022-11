Derfor er det så sunt å bade badstue

Forebygging

”Gå i sauna” – på ekte finsk manér

Det er ikke bare ren velvære å ta badstue. En flunk ny finsk studie viser at det også er bra for hjertet, og at det er ingenting som heter for mye badstue. Her kan du se hvordan du tar badstue som de gjør i badstuens hjemland, Finland.