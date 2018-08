Mange mennesker med leddsmerter dropper mosjon i frykt for at det kan forverre smertene. Flere års forskning viser imidlertid at mosjon er veldig effektivt som behandling av ledd- og hoftesmerter. Nå setter forskningsleder Ewa Roos fra Syddansk Universitet to streker under at mosjon kan lindre smerter, selv ved alvorlig artrose.

Det skal gjøre (litt) vondt før det blir bedre

Det er ikke overraskende at mange med ledd- og hoftesmerter er redde for å mosjonere, forklarer Ewa Roos. Hvis man først starter å mosjonere på et relativt sent tidspunkt av livet, vil man oppleve at smertene blir litt verre i starten. Ifølge Roos vil smerteøkningen være på cirka 10 prosent. Det er imidlertid helt normalt, og bare et signal om at du gjør noe kroppen ikke er vant til.

Mosjon virker bedre enn Panodil

Hvis du klarer å holde på treningen, vil du trolig oppleve en markant nedgang i smertene. Trener du hensiktsmessig, så kan du faktisk oppleve at smertelindringen er dobbelt så effektiv som reseptfrie medisiner som for eksempel paracetamol. En nylig studie med 10 000 deltakere som hadde artrose eller slitasjegikt i knær og hofter, viste at personer som mosjonerte to ganger i uka i en periode på seks uker, i gjennomsnitt opplevde en smertelindring på 25 prosent. Deltakerne i studien fulgte to enkle smerteregler.

Det er ikke bare personer med lettere artrosetilfeller som har nytte av mosjon. Selv om du sliter med alvorlig artrose kan mosjon være veldig nyttig. Det forteller Ewa Roos og henviser til en studie der deltakerne i hele 95 prosent av treningsøktene opplevde smerter de tolererte, og som forsvant i løpet av et par uker.

Bevegelse utsetter kneoperasjoner

Ifølge Ewa Roos er det ufarlig å mosjonere selv om man har alvorlig artrose. Forskning viser faktisk at mosjon kan utsette kneoperasjoner. I en nylig studie valgte hele 75 prosent av deltakerne, som alle oppfylte kriteriene for kneoperasjon, å utsette operasjonen i minst ett år, fordi de fikk så god smertelindring av treningen. Hvis du selv har gikt og har begynt å trene, så husk å lese og følge smertereglene.

Kilde: The Conversation, NCBI og NCBI.