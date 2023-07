Har jeg en højere risiko for knogleskørhed, når jeg er slank?

Hvor slank? Hvis du er direkte undervektig – definert som en BMI under 18,5 – er faktisk lav vekt en selvstendig risikofaktor for å utvikle beinskjørhet, siden undervektige har en generelt mindre beinmasse og dermed økt risiko for å få sykdommen.

Hvis du er tynn som et siv, er det likevel ingen grunn til å fortvile, for de to største risikofaktorene for beinskjørhet er først og fremst alder og kjønn, og altså ikke kroppsvekt. Fra 40-årsalderen begynner det å gå nedover, og dersom du er så heldig at du blir gammel nok, er du faktisk garantert en del slitasje.

Slik får du en kropp som virker hele livet

Kvinner er dessverre ekstra utsatt, og når vi kommer i overgangsalderen, øker risikoen enda mer, siden østrogennivået synker.

Du kan til dels forebygge skjøre knokler med en sunn livsstil, og her får du de viktigste rådene.