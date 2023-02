For mange kan det være en hjelp å sette opp en betennelsesdempende matplan for alle ukens måltider. Det gjør det lettere å planlegge innkjøpene, slik at du får handlet inn de riktige råvarene. Det blir både lettere og morsommere å leve antiinflammatorisk når kjøle- og kjøkkenskap bugner av frukt og grønt, fisk, hummus, pesto, hermetisk fisk, peanøttsmør, mandler og fullkorn.

Du velger selvfølgelig selv om du vil gjøre alle måltidene betennelsesdempende – eller bare noen utvalgte. Målet bør likevel være at alle de daglige måltidene har så betennelsesdempende egenskaper som mulig, slik at du kommer opp i den mengden frukt, grønt, fisk, probiotika og sunne oljer osv, som de betennelsesdempende prinsippene anbefaler. _NO

Det gjelder spesielt hvis du begynner å spise antiinflammatoriosk fordi du har en betennelsesfremkallende sykdom og vil dempe symptomene. I så fall er det ofte først når innsatsen er på 100 prosent at symptomene avtar. Det skyldes at du ved en massiv innsats gir kroppen mengder av betennelsesdempende matvarer, men også at du begrenser potensielt betennelsesfremkallende råvarer til et minimum.

Sjekk I FORMs antiinflammatoriske kostplan for inspirasjon, og last ned en betennelsesdempende matplan for hele uke – klar til å skrive ut.