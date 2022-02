Slik bør du trene etter fylte 60

Hvordan bør jeg trene når jeg har fylt 60?

Når vi kommer litt opp i årene, har mange en tendens til å bli mer forsiktige. Kroppen tåler ikke like mye som før, og uansett går det bare nedover, sier vi til oss selv. Men det er en stor misforståelse, for det er nettopp når du slutter å bevege deg eksplosivt og krevende at det går nedover.

Gange og sykkelturer er ypperlig trening, men det beste du kan gjøre er å trene styrke. Da vedlikeholder du nemlig det som gjør at du fortsatt uten problemer kan gå i trapper, reise deg fra en stol og løfte tunge handleposer.

Hvis du svetter litt nå, kan vi berolige deg med at det ikke betyr at du må begynne med crossfit eller trene side om side med muskelbuntene på treningssenteret. Klassiske kroppsvektøvelser som armhevinger, magebøyninger og så videre holder for å holde muskelvevet stramt og sterkt. Det avgjørende er at du presser deg.

Forskning viser dessuten at hopp er gull verdt for beinmassen, som blir gradvis redusert fra 40-årsalderen. Så lite som 3 x 10 hopp tre ganger i uka kan være nok.