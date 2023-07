Hvorfor går jeg ned uten grunn?

Slik forbereder du deg på legens spørsmål Når du går til legen fordi du har gått ned i vekt, er det fint å være litt forberedt på spørsmålene som kommer. Det øker sjansen for at du får sagt det viktigste og får riktig behandling.

HVOR MYE HAR DU GÅTT NED OG I LØPET AV HVOR LANGTID?

Begynn å veie deg så fort du oppdager at vekta går ned, slik at du vet hvor mye og hvor fort du går ned.

HVA OG HVOR MYE SPISER DU?

En ukes tid før legebesøket kan du begynne å føre en logg, der du etter hvert måltid OG mellommåltid noterer hva du har spist og hvor mye.

HAR DU DÅRLIG APPETITT?

Tenk gjennom om du har mindre lyst på mat enn vanlig, og om maten smaker annerledes enn før. Smaker den mer søtt, salt, syrlig eller bittert?

HAR DU FEBER?

Har du nylig vært syk og hatt en infeksjon? Hvordan står det til med helsa generelt? Ta gjerne tempen noen dager.

TAGER DU MEDISINER?

Vekttapet kan skyldes bivirkninger av et medikament. Gjennom journalen din har legen oversikt over hvilke medisiner du har fått på resept, men tenk gjennom om vekttapet faller sammen med at du har begynt å ta en ny medisin.

HVORDAN HAR DU DET PSYKISK?

Et vekttap kan skyldes at du er deprimert, har angst eller er i en annen form for psykiske ubalanse, så ta deg tid til å kjenne etter: Hvordan er humøret, og påvirker det appetitten?

HAR DU ANDRE GENER?

Det er viktig å få kartlagt om vekttapet er fulgt av andre symptomer, siden alvorlige sykdomme ofte viser seg på flere måter. Vær forberedt på spørsmål om du er kvalm, kaster opp, har et endret avføringsmønster, blod i avføringen, blødninger i huden eller økt tendens til infeksjoner.

RØYKER DU?

Tobakk reduserer den naturlige appetitten, så det er viktig at du informerer legen om røykevanene dine, særlig hvis de har forandret seg den siste tiden.

MISBRUKER DU NARKOTISKE MIDLER?

Misbruk av rusmidler medfører ofte et for ensidig kosthold og at man får i seg for få kalorier. Så her er det viktig at du er åpen og forteller ærlig om du har et slikt problem.