Hvordan behandler man beinskjørhet?

Har du allerede har fået konstateret knogleskørhed (osteoporose), skal du være helt sikker på, at du får nok kalk og D-vitamin, gerne i form af et kosttilskud for at være på den sikre side. Sørg også for at styrke knoglerne med motion.

Din læge kan også ordinere medicin, som enten kan hæmme knoglenedbrydningen eller hjælpe med at genopbygge knoglevæv. Snak med din læge om mulighederne.

Har du knogleskørhed, skal du også være ekstra opmærksom på at undgå knoglebrud. Gør hvad du kan for at undgå at fald (gå altid i gode, flade sko, pas på med løse tæpper, ledning, rod på gulvet m.m.) og undgå kontaktsport, pludselige hop og vrid og tunge løft.

Har du allerede fått konstatert beinskjørhet (osteoporose), bør du være helt sikker på at du får i deg nok kalsium og D-vitamin, gjerne i form av et kosttilskudd, for å være på den sikre siden. Du bør også sørge for å styrke skjelettet med mosjon.

Legen kan gi deg medisiner som enten hemmer nedbrytingen av skjelettet eller bidrar til å gjenoppbygge beinvev. Snakk med legen om hvilke muligheter du har.

Er du rammet av beinskjørhet, bør du for all del unngå beinbrudd. Gjør alt du kan for å unngå fall (gå alltid i gode, flate sko, pass på løse tepper, ledninger, rot på gulvet osv. ) og unngå kontaktidretter, plutselige hopp, vridninger og tunge løft.