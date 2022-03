Du må tilføre kalsium hele livet for å bygge opp, vedlikeholde og reparere beinvevet. Dessuten inngår kalsium i hver eneste muskelsammentrekning og i nervesignalene. Kalsium er viktig for at enzymene skal fungere normalt, for eksempel fordøyelsesenzymene. Også energistoffskiftet og blodets evne til å størkne avhenger av kalsium.

Kroppen følger konstant med på om det er nok kalsium i blodet til å takle alle oppgaver. Hvis nivået synker, henter den kalsium fra skjelettet. Derfor er det viktig å få nok kalsium gjennom hele livet.