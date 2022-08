En lang fottur, et par nye sandaler som ikke sitter helt som de skal – eller et par sko som trolig burde ha vært et nummer større.

Blemmer og gnagsår kan oppstå av mange grunner, og de kan gjøre utrolig vondt.

Helt konkret oppstår som regel blemmer på for eksempel hælen på grunn av friksjon. Det vil si at huden konstant gnis mot en annen flate – enten en strømpe eller sko. Det oppstår en skade på huden, og væske renner ut og samler seg i en blære under det ytre hudlaget.

Med mindre blemmen er veldig smertefull, er det faktisk best å holde både fingrene og nåler unna. Den boblende huden fungerer nemlig som et naturlig plaster som gir den skadde huden under en mulighet til å leges.

Når du ikke stikker hull på blemmen, bevares også den naturlige barrieren mot bakterier, og det er mindre risiko for infeksjon i såret.

Du kan forebygge blemmer ved å holde føttene tørre og velge fottøy som passer til føttene dine. Spesielt hvis du skal ut og gå eller løpe, er det viktig at skoene har riktig passform og passer til terrenget.

Dekk eventuelt utsatte steder med en pustende sportsteip før du legger av gårde. Det er også greit å ha med gnagsårplaster.

