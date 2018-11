Magnesium hjelper opptaket av D-vitamin

Magnesium er et viktig mineral som blant annet styrker hjertet. Dessuten skal det motvirke alt fra migrene til stress.

Nå ser det ut til at det kan være nok en fordel ved å fylle på med magnesium: Ifølge ny forskning betyr mangel på mineralet at kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg D-vitamin godt nok. Det viktige vitaminet blir bare liggende på lager inni deg uten å være til nytte. D-vitamin spiller en viktig rolle for immunforsvaret, tennene og skjelettet, og skal også kunne påvirke humøret og energinivået.

I utgangspunktet får nordmenn dekket sitt daglige behov for magnesium via kostholdet. Men det er likevel noen som ikke når de anbefalte målene. Hvis du er en av dem som ikke får fylt opp lagrene daglig, så sjekk hva du bør spise nedenfor.

Kilde: American Osteopathic Association

Slik får du nok magnesium

En kvinne mellom 18 og 74 år trenger ifølge offisielle anbefalinger 280 milligram magnesium daglig.

Det tilsvarer for eksempel: