Slik blir du kvitt dårlig ånde

Det vi i dagligtale betegner som morgenånde, eller drageånde, går under den medisinske betegnelsen foetor ex ore, som ganske treffende betyr «stank fra munnen». Denne illeluktende dunsten består vanligvis av flyktige svovelforbindelser som bakteriene i munnen danner. Her inne er det nemlig et mylder av bakterier som jobber med å bryte ned protein fra matrester og døde celler som skilles ut av munnslimhinnen. Under dette nedbrytningsarbeidet oppstår den vonde lukta.

Dårlig ånde kan imidlertid også skyldes lukt fra andre steder i kroppen.