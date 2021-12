SANT

Koffein rett før sengetid skaper problemer for mange. Grunnen er at koffein blokkerer såkalte adenosinmottakere i hjernen. Det er her signalstoffet adenosin vanligvis fester seg for at du skal føle deg trøtt og bli motivert til å krype til køys.

Ved inntak av større mengder koffein, for eksempel i form av en kopp kaffe, renner koffeinet fra mage- og tarmsystemet ut i blodet og videre til hjernen. Koffeinet tar opp plass på mottakerne og bremser adenosinets søvnfremmende effekt. Det kan være bra i situasjoner der du for eksempel føler deg trøtt, men har behov for å være lys våken, men det har også den ulempen at det kan bli vanskelig å sove etter inntak av større mengder koffein.

