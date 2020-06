1. Mosjon demper betennelse

Betennelse eller inflammasjon er kroppens måte å reagerer på infeksjoner eller skader på. Det er ikke skadelig i seg selv, men i noen tilfeller kan det oppstå kronisk betennelse i kroppen, noe som kan bidra til å utvikle mange alvorlige sykdommer, blant annet kreft.

Sørger du derimot for å være fysisk aktiv, bidrar du selv til å holde den indre betennelsestilstanden nede. Det er bred enighet blant ekspertene om at mosjon direkte motvirker kroniske betennelsestilstander.





2. Mosjon gir bedre fordøyelse

Tykk- og endetarmskreft er noen av kreftformene som med sikkerhet kan forebygges med bevegelse og mosjon. Det kan henge sammen med at fysisk aktivitet stimulerer tarmen og gir bedre fordøyelse. Når du spiser, tar det kortere tid for maten å passere gjennom mage- og tarmsystemet. Det betyr at eventuelle kreftfremkallende stoffer også har kortere tid på å være i kontakt med tarmveggen, så risikoen for at de kan gjøre skade blir mindre.





3. Mosjon påvirker hormonene

Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen er nødvendig for at kroppens skal fungere, men det kan dessverre også øke risikoen for å få brystkreft. Jo mer østrogen, jo større risiko. Og her ser det ut til at mosjon spiller en viktig rolle. Når du regelmessig trener og beveger deg i hverdagen, reduserer du nemlig mengden østrogen som produseres i eggstokkene. Faktisk har undersøkelser vist at kvinner som trener og er fysisk aktive, og som ennå ikke har kommet i overgangsalderen, har helt opp til 30 prosent lavere risiko for å få brystkreft.

Etter overgangsalderen synker østrogennivået – men ikke så mye hos overvektige, fordi hormonet fortsatt dannes i fettvev. Derfor har mosjon igjen mye å si. Sørger du som kvinne for å holde deg normalvektig etter overgangsalderen, blant annet ved å være aktiv, er risikoen for brystkreft lavere enn hos en som er overvektig viser forskning.