I en annen større studie fra 2019 tyder resultatene på samme positive sammenheng mellom mosjon og kreftrisiko. Her har amerikanske forskere gått gjennom hundrevis av studier på området, og konkluderer med at et høyt aktivitetsnivå - sammenliknet med et lavt aktivitetsnivå - forebygger kreft i blant annet blæra, spiserøret, nyrene og magen.

Forskerne har altså de siste årene hatt mulighet til å undersøke en bredere vifte av kreftformer - også noen av de mest sjeldne. Konklusjonen understreker at fysisk aktivitet sannsynligvis reduserer risikoen for de fleste former for kreft.