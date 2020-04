Slik kan du forebygge tykktarmkreft

Det er godt dokumentert at overvekt som følge av for lite mosjon og for mye kaloririk mat øker risikoen for tykktarmkreft.

Man vet ikke eksakt hvorfor overvekt øker risikoen for tykktarmkreft, men et høyere blodsukkernivå og større fettlagre fører trolig til økt produksjon av visse hormoner og vekstfaktorer som kan virke kreftfremkallende