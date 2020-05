Dette kan du gjøre for ikke å legge på deg

1. Tren styrke

Tren styrke 2-3 ganger i uka.

Tren med en belastning, så hver øvelse maks. kan repeteres 12 ganger på rad.

Etter en kort pause gjentas øvelsen - totalt 2-3 ganger

All mosjon er bra for å forbrenne kalorier og motvirke det naturlige fallet i muskelmassen. Hvis du vil øke muskelmassen, må det imidlertid mer målrettet innsats til.

Kondisjonstrening som får opp pulsen og forbrenner kalorier, er også et godt middel for å holde vekta.

Flett gjerne inn intervaller i treningen, slik at du blir presset hardt. Da oppnår du nemlig også en etterforbrenning. Som en tommelfingerregel skal du trene så hardt i intervallene at du bare kan svare med enstavelsesord.

En ekstrabonus ved styrketrening og vektbærende kondisjonstrening som for eksempel løping og raskt gange, er at det bidrar til å forebygge beinskjørhet, som du også har økt risiko for å få etter overgangsalderen.



2. Tenk over hva du spiser

Du trenger ikke nødvendigvis å spise mindre, men vær bevisst på hva du putter i munnen. Prøv å kutte ned på sukker og alkohol, og ha i stedet fokus på mat som holder deg mett lenge. Velg generelt proteiner, fiber og sunne fettstoffer.

Proteiner hjelper kroppen med å bygge opp musklene, og holder deg mett lenge.

Gode proteiner finner du bl.a. i:



Magert kjøtt

Fisk og skalldyr

Belgfrukter

Magre meieriprodukter

Fiber styrker mage- og tarmsystemet og gir deg metthet lenge. Får du fiber primært fra grønnsaker, får du samtidig i deg ganske få kalorier, noe som naturligvis gjør det lettere å holde vekta.

Godt med fiber finner du i:

Grove grønnsaker som brokkoli og gulrøtter

Grove kornprodukter som rugbrød og havregryn

Fullkornpasta og brun ris

Belgfrukter

Frukt

Sunne fettstoffer kan bidra til å få hormonene i balanse, og de styrker kretsløpet, hjernen og humøret.

Sunne fettstoffer finner du i:

Fet fisk som laks og makrell

Nøtter

Avokado

Olivenolje og rapsolje

Spiser du fet fisk får du samtidig godt med D-vitamin, som også bidrar til å opprettholde muskelmasse.





3. Få en god nattesøvn

Mange kvinner sliter med å sove godt i overgangsalderen, blant annet på grunn av hetetokter. En god søvn har betydning for både immunforsvaret, humøret og vekta. For lite søvn stimulerer for eksempel de appetittregulerende hormonene, noe som kan føre til at du spiser for mye.

Det kan hjelpe på nattesøvnen å mosjonere på dagtid, unngå kaffe, alkohol og hard trening like før sengetid, og at du sover i det mørkt og kjølig soverom.

