Hvis avføringen lukter kloakk ...

… er det et tegn på at du får i deg for mye fett og kjøtt fra firbeinte dyr. Disse matvarene danner nemlig hydrogensulfid i tarmen, og det er det som gir den råtne lukta. Derfor er det ikke bare bra for kroppen, men også for dem som kommer etter deg på do, at du spiser mer grønt. Det grønne vil sette sitt preg på tarmlufta og gi en avføring som dufter mer skogbunn på en vårdag, enn et tett avløpsrør.