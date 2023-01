Hvilken farge bør det være på avføringen?

Det skal store mengder av bestemte matvarer til for å endre fargen på avføringen. I hvert fall mer enn en dag eller to. Hvis fargen endrer seg, kan årsaken være sykdom eller andre former for ubalanse i systemet. Her ser du hva de forskjellige fargene – svart, rød, gul, hvit og grønn avføring – kan være tegn på.