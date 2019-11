Lær av kvinner som ble senket av stress: "Dette skulle jeg gjerne ha visst før jeg møtte veggen"

Ta symptomene alvorlig

«Jeg skulle ønske at jeg hadde våget å innrømme tidligere at jeg ikke kunne fortsette i det samme tempoet og at alle de fysiske symptomene jeg opplevde var tegn på stress. Jo lenger du får gravd deg ned, desto lenger blir veien opp igjen. Så ta symptomene alvorlig, ellers forlenger du bare hele prosessen.»

Prat med sjefen

«I etterpåklokskapens lys burde jeg ha vært mye flinkere til å fortelle arbeidsgiveren min at jeg bokstavelig talt var i ferd med å drukne i arbeid. I stedet endte det med tre måneders sykmelding.»

Lær deg å kjenne etter

«Jeg skulle gjerne ha visst hvordan jeg skulle finne ut hva jeg egentlig trengte. Jeg tror at mange kvinner har en lei tendens til å oppfylle andres behov først for å tilfredsstille sine nærmeste og kollegene. Men du må sette deg selv først for ikke å bryte helt sammen.»

Skriv ned

«Mitt beste råd er å skrive ned symptomene fortløpende, slik at du husker hva som skjer med deg når du skal snakke med legen.»

Ingen jobb er verdt helsa

«Jeg fikk drømmejobben rett etter studiene, men glemte helt å lytte til meg selv fordi alle sa at jeg var så heldig. De pekte på de verdifulle erfaringene jeg ville få, men jeg følte meg nesten kvalt av alt ansvaret. Derfor er mitt råd at du tar et ærlig oppgjør med deg selv om hva du er klar for å påta deg uansett hvor du er i arbeidslivet.»

Fritt ut dine nærmeste

«Spør noen som kjenner deg godt om du har forandret deg. Jeg skulle ønske at noen hadde sagt at jeg var skikkelig sur og til tider urimelig. Det var først da kjæresten min truet med å forlate meg at jeg gikk til legen og fikk konstatert stress.»