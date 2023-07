Kalsium – anbefaling til gravide:

Du bør ta 500 mg kalsium per dag gjennom hele graviditeten og så lenge du ammer. Derimot behøver du ikke å ta kalsium som tilskudd hvis du får i deg melkeprodukter tilsvarende 1/2 liter melk per dag (det tilsvarer et par dl melk og en skive ost).

Hvorfor?

Kalsium er viktig for beinbygningen til både mor og barn. Det er særlig viktig å fylle kalsiumreservene når den store vektøkningen kommer i tredje og siste trimester. Den enkleste løsningen for å få nok kalsium er via melk og melkeprodukter. Det er også relativt mye kalsium i for eksempel plantedrikker beriket med kalsium, spinat, grønnkål og mandler. Er du ingen melkedrikker og vil være helt sikker på at du får i deg tilstrekkelig med kalsium, er et tilskudd den sikreste løsningen for å dekke behovet for deg og barnet.