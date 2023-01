Bør jeg ta vitamintilskudd hvis jeg trener mye?

Hvis du er en flittig gjest på treningssenteret eller flink til å hoppe i løpeskoene, bruker kroppen din mer energi og trenger flere næringsstoffer enn vanlig.

Heldigvis gir det seg ofte selv: Når du trener mye, blir du mer sulten og spiser derfor mer mat. Og så lenge du spiser sunt og variert, blir vanligvis kroppens behov for vitaminer og mineraler, også kalt mikronæringsstoffer, dekket av den ekstra maten.

For å være sikker på at kroppen trives når du trener mye, er det derfor mest å hente ved å spise nok og variert, i stedet for å ty til kosttilskudd. Men hvis du ikke spiser nok, har et ensidig kosthold eller kanskje styrer unna visse matvaregrupper helt, risikerer du å få for lite av ett eller flere mikronæringsstoffer.

For veganere kan det for eksempel være lurt å ta et tilskudd av B12-vitamin og trolig jern i tillegg.

De fleste skandinaver får dessuten for lite D-vitamin i vinterhalvåret, så hvis du trener mye og belaster musklene og skjelettet mye, er det viktig å få nok D-vitamin. Det styrker begge deler, og bidrar til å forebygge skader og brudd.

