Generelt er det svært liten risiko for å bli forgiftet av et vannløselig vitamin som B12. Hvis blodprøven viser et høyt nivå av B12 som skyldes et kosttilskudd, kan det få legen til å mistenke potensielt alvorlige sykdommer. Selv om det ikke er farlig, er der ingen grunn til å ta for mye B12 for å være på den sikre siden. Det holder med en vanlig vitaminpille for deg som sjelden spiser animalske produkter. Bare sørg for at den inneholder minst to mikrogram B12. Produkter med høye doser B12 er myntet på pasienter som har vanskelig for å oppta vitaminet. Disse produktene bør bare tas i samråd med lege.