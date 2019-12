Populære piller

Men selv om Nasjonalt råd for ernæring mener at de fleste ikke trenger dem, selges det kostilskudd og helsekostprodukter for cirka to milliarder kroner i året i landet vårt. En norsk undersøkelse viser at over halvparten av alle voksne tar kosttilskudd, og (voksne) kvinner tar aller mest. En tendens som årets store helseundersøkelse blant I FORM-leserne bekrefter til fulle. Det gjør oss til Europas aller ivrigste forbrukere av tran og fiskeolje, vitaminer og mineraler.

Vi kaster oss over dem fordi vi forventer positive effekter som vi ikke får fra vanlig mat. Vi regner med at pillene styrker forsvaret mot lidelser som gikt, hjerte- og karsykdom eller bare vanlig forkjølelse. For mange av tilskuddene er det imidlertid vanskelig å bevise at de har noen effekt overhodet. Et kosttilskudd er nemlig ikke noe legemiddel og derfor stilles det ikke like strenge krav til dokumentasjon. Likevel kan de tilskuddene du tar ha både virkninger og bivirkninger. Derfor er det viktig å være klar over hvilke effekter som følger med den daglige pilledosen – spesielt hvis du tar medisiner ved siden av eller for eksempel skal legges i narkose i forbindelse med en operasjon. Derfor får du på de neste sidene en grundig og faglig gjennomgang av de kosttilskuddene som mange av oss har liggende i kjøkkenskuffen, slik at du kan velge det som er riktig for nettopp deg.

Vi hjelper deg med å finne ut både hva du helt konkret bør gå etter i jakten på mer overskudd og bedre helse, og hvor mye du eventuelt bør ta, når og hvordan. Dermed unngår du å bruke penger og krefter på noe som ikke har noen effekt eller i verste fall kan være mer til skade enn nytte. Det er nemlig enormt stor forskjell på hvor mye de ulike tilskuddene egentlig gjør for helsa og velværet.

Tilskudd for to milliarder

Multivitaminer og mineraler, tran/fiskeolje, kalsium, magnesium, jern, C- og D-vitamin er blant bestselgerne. I Norge selges det kosttilskudd og helsekostprodukter for minst to milliarder kroner per år. En undersøkelse viser at cirka 53 prosent av voksne nordmenn tar kosttilskudd, og kvinner, eldre og de som er fysisk aktive tar aller mest.

Kilde: Norkost 3-undersøkelsen/ntfe.no