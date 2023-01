Nøtter feter mindre enn vi tror

Fiber og sunne fettstoffer gjør nøtter til ren hjertemedisin. Nøtter senker mengden skadelig kolesterol i blodet, og det reduserer risikoen for åreforkalkning og livstruende blodpropper.

En studie med over 800 000 personer viser for eksempel at hvis du spiser minst 20 gram nøtter om dagen, har du 30 prosent lavere risiko for å få hjerteog karsykdommer.