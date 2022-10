Det er godt med noe salt til en kald øl eller et godt glass vin. Da er det ikke så dumt med en liten skål peanøtter i stedet for potetgull. Peanøtter er nemlig så fulle av ting som er bra for deg at den beskjedne mengden olje og salt som finnes på overflaten av nøttene, er til å leve med.

Den gode helsevirkningen finner du først og fremst i fettet, som langt på vei er samme type olje som olivenolje. Samtidig gir nøttene mengder av proteiner og kostfiber, og det gjør at de metter mye bedre enn potetgull og saltstenger. Du får til og med antioksidanter som styrker immunforsvaret.

Den eneste ulempen er det høye kaloriinnholdet. For livvidden er det derfor utvilsomt en fordel hvis du kan nøye deg med å helle 50–75 gram i en skål, i stedet for vil for å sette hele den store nøtteposen på bordet.

