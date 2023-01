Lone gikk til og fra jobb: «Formen er blitt bedre»

Fordeler

Lett å få til i hverdagen, krever ikke noe utstyr eller skritteller.

Naturlig, moderat fysisk aktivitet som ikke øker appetitten i særlig grad.

Bra for miljøet at du bruker beina i stedet for elsykkel, bil, buss osv.

Ulemper

Du kan ha så lang vei at det virker avskrekkende og hindrer at du kommer i gang.

Er tidkrevende sammenlignet med mer høyintensive treningsformer.

Kan virke mindre motiverende enn andre vanlige aktiviteter hvor målet er mer definert.

Vil du have endnu mere ud af din gåtræning, er det en god idé at gå i intervaller. Det vil sige at skifte tempo undervejs. Du kan bruge I FORMs program til intervalgang inklusiv lydfiler her.