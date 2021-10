Dette er den beste nybegynnerøvelsen for mage og rygg

Ryggen skal være rak når du tar planken. Sørg derfor for at du strammer i magen, slik at korsryggen ikke svaier. Sørg også for at baken ikke strutter opp i lufta. Prøv å holde kroppen i en rett linje.

TIPS: Hvis du merker at du ikke klarer å stramme nok, så ta en pause. Det er bedre å gjøre øvelsen korrekt i kortere tid - ellers risikerer du å få vondt i ryggen.