I årets store helseundersøkelse har over 4000 av dere fortalt om alt fra nattesøvn til matvaner og hvordan dere ser på dere selv. Dette har gitt oss masse interessante data og vi har lært dere ennå bedre å kjenne.

Når det handler om treningsvaner, tegner det seg et bilde av at dere generelt jobber for å være sunne og friske og at kroppene deres stort sett fungerer som de skal.

Det er også et tema som går igjen når vi spør om treningsvaner. Enten du foretrekker å gå, løpe, trene styrke eller gå på gruppetimer, er motivasjonen den samme for over halvparten av dere: å få mer overskudd og energi, mens nesten like mange av dere trener for å holde sykdommer og skavanker unna.

Flittige, men travle lesere

Undersøkelsen viser at svært mange av dere prioriterer treningen høyt, og kommer av gårde flere ganger i uka. Bra jobba. Størstedelen av dere hopper faktisk i treningstøyet så mye som tre-fire ganger i uka og høster skikkelige mange poeng på helsekontoen. Bare 3,5 % av dere svarer at dere aldri trener. Kanskje vi kan lokke dere i treningklærne med et kort og effektivt hjemmetrenings-program?

Selv om knapt hver femte av dere svarer at dere aldri dropper en trening, så kan dere bli hindret fra å trene. De dagene dere ikke kommer av gårde som planlagt, skyldes det ofte mangel på tid, energi eller motivasjon.