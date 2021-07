OVERKROPPEN

Hvis bekkenmusklene fungerer godt, har det en positiv betydning for både nakken og skuldrene. Dessuten puster du friere.

HOLDNINGEN

Når du trener baken jevnlig, beveger du deg automatisk mer hensiktsmessig. Det ser ikke bare bra ut, men gjør også at du ikke belaster kroppen unødvendig mye.

KORSRYGGEN/RYGGEN

Det er stor fare for at du kommer til å få ryggproblemer på et eller annet tidspunkt i livet. Velfungerende setemuskler minimerer imidlertid risikoen.

BALANSEN

Setemusklene sørger for at du ikke faller framover. Med en veltrent bak går du ikke så lett overende når du står på ett bein, for setetrening er ensbetydende med bedre balanse

LEGGENE

Setetrening forebygger skader i knær og føtter. En rumpe som ikke blir trent riktig, kan nemlig påvirke beinstillingen slik at at det blir ujevn slitasje på knær og føtter.