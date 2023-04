Blir fett til muskler når jeg trener?

Det korte svaret er «nei». Å sammenligne en fettcelle med en muskelcelle er som å sammenligne et eple med en pære. Det ene kan ikke forvandles til det andre.

Hvis du spør en cellebiolog, vil han eller hun likevel si ja, for i et laboratorium er det fullt mulig å gjøre om fettceller til muskelceller, og omvendt. Men med tanke på treningssenteret, gir det ikke særlig mening å snakke om at fettvev blir gjort om til muskler.

Det helt korte svar er: Nej! At sammenligne en fedtcelle og en muskelcelle er som at sammenligne æbler og appelsiner – de kan ikke laves om til hinanden.

Spørger du en cellebiolog, vil han eller hun dog sige ja, for i et laboratorium kan du faktisk godt lave fedtceller om til muskelceller og omvendt. Men på egen hånd i træningscenteret giver det ikke ret meget mening at tale om, at fedtvæv bliver lavet om til muskler.

Sunn, slank eller sterk? Slik bør du trene på treningssenteret for å nå målet ditt