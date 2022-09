Du blir aldri for gammel for svømming, og selv om det krever litt trening å lære seg teknikken, blir mange overras- ket over hvor lite undervisning som faktisk skal til før man får opp farta.

Mange sliter ekstra med kråling, og det er egentlig litt pussig, siden kråling er en forlengelse av den svømmestilen vi er utstyrt med fra naturens side: nemlig hundesvømming.

Når krålingen likevel kan skape problemer, handler det delvis om at en del har lært brystsvømming da vi var små, og delvis om at mange ikke liker å ha hodet under vann.

Hvis du vil lære deg å kråle på ordentlig, kan det lønne seg å ta et par timer sammen med en instruktør. Du kan jo ikke se deg selv utenfra, men instruktøren kan ofte se det du ikke helt klarer å sette fingeren på.