Treningsstrikk – styrker hele kroppen

En strikk er et genialt redskap for å styrke og forme kroppen. Og så veier og fyller den absolutt ingenting.

Du slipper å ha store, tunge håndvekter som tar plass hjemme, og når du er på ferie eller helgebesøk hos familien, kan du enkelt putte strikken i bagen.

Under trening bidrar strikken til at musklene må jobbe for å bevare stabiliteten i en øvelse når strikken er stram. Underveis kan du bruke den både som erstatning for håndvekter til øvelser som markløft og for å gjøre motstanden enda større i knebøy, armhevinger eller andre klassiske øvelser.

Seks effektive øvelser med strikk

Det finnes ikke en kroppsdel som ikke kan bli utfordret av en treningsstrikk, og ved å stramme eller løsne grepet kan du enkelt gjøre motstanden enten større eller mindre. Er du skadet, så er det lange gummibåndet også bra å bruke når du skal trene deg opp.

