Gjør noe med én matvane, og se store forandringer

En omfattende, rigid slankekur der du fokuserer på både kost holdsendringer og trening. Eller bare én forandring der hvor skoen trykker mest?

Hvis din store utfordring er at du for eksempel spiser for mye godteri, behøver du kanskje ikke å telle kalorier eller veie all maten. Kanskje du heller burde sette inn et helhjertet tiltak der du for alvor kan få til noe, og fokusere på å holde klørne unna godteskapet.

Det er nemlig flere fordeler ved virkelig å rette skytset mot hovedfienden i stedet for å gape over mange vaneendringer på én gang.

Enkelt og gjennomførbart

For det første gjør et avgrenset mål det lettere å huske hva du skal og ikke skal gjøre. Du skal selvfølgelig ikke erstatte en uhensiktsmessig vane med en rekke nye uheldige rutiner, men i prinsippet er det «bare» den valgte vanen du skal konsentrere deg om, og ikke alt mulig annet.

Så kommer tidshorisonten. Mens en slankekur ofte er en streng diett i en kortere periode, er hensikten med en vaneendring at du skal fortsette med den. Bestandig. Du kan ofte få større helsegevinst av én forandring som du holder fast ved, enn av å starte en hel rekke vanejusteringer som det er van skelig å holde i lengden.

Hvis du virkelig setter inn støtet der utfordringen er størst, kan det føre til mange og store gevinster. Ikke bare på vekta, men også på midjemålet, fettprosenten, humøret, fordøyelsen og energinivået.