fibromyalgi

For noen virker det helt uoverkommelig å trene. Hvis det gjelder for deg, kan du prøve å jobbe med den formen for bevegelse som du allerede har i livet ditt, som for eksempel husarbeid og transport.

HUSARBEID: Når du gjør ting hjemme, så sørg for å bruke musklene mest mulig i stedet for å belaste sener og ledd. Klassikeren er at du skal gå ned i knebøy når du plukker opp noe fra gulvet, i stedet for bare å bøye ryggen. Hver gang vi vasker noe med en klut, har de fleste også en tendens til å legge all vekt på fingrer og håndledd. Du kan med fordel jobbe aktivt med å bruke overarmene mer.

TRANSPORT: Minn deg selv på å få beveget deg når du likevel skal fra A til B. Enten kan du ta sykkelen oftere når du skal besøke noen, eller du kan vurdere å gå av bussen eller trikken litt før du egentlig skal av, og gå resten av veien.