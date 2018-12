Bør jeg gå til legen med bihulebetennelse?

Bihulebetennelse krever i de aller fleste tilfellene ikke legebehandling. Hvis symptomene ikke er forsvunnet etter 14 dager og du føler deg svært plaget, kan du vurdere å gå til legen for å be om en antibiotikakur. Dette gis imidlertid bare i ytterst sjeldne tilfeller, fordi bihulebetennelse vanligvis går over av seg selv.

Sliter du med tilbakevendende bihulebetennelse, gjør du lurt i å bli undersøkt av en øre-nese-hals-lege for å finne årsaken. Legen kan blant annet undersøke nesa med kikkert for å finne ut om tilstanden skyldes polypper eller andre betennelsestilstander i nesa.

Legen vil ofte sjekke tennene dine også, fordi kronisk bihulebetennelse ofte skyldes infeksjon rundt tannrøttene. Ved gjentatte tilfeller vil legen ofte bestille en scanning av bihulene og eventuelt henvise deg til operasjon.

Når tilbys operasjon?

I sjeldne tilfeller kan operasjon være helt nødvendig. Noen mennesker har trange bihuleåpninger fra naturens side, noe som øker risikoen for bihulebetennelse i forbindelse med forkjølelse. Via en kikkhullsoperasjon kan legen imidlertid forbedre luftpassasjen i nesa, slik at eventuell behandling med nesespray i framtiden kommer helt ut i bihulesystemet. Inngrepet forbedrer ofte også luktesansen.

Operasjonen foregår i full bedøvelse og er sjelden smertefull. Som regel kan du skrives ut samme dag. Du må likevel regne med minst en ukes sykeperiode etter inngrepet.