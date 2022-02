Kan jeg bli forkjøla av å fryse?

Neppe. Det er gjort forsøk hvor folk har sittet med føttene i kaldt vann, slik at temperaturen i nesa har sunket litt. Når nesa blir kald, reduseres blodgjennomstrømningen til slimhinnene, noe som i teorien gjør det lettere for et virus å trenge inn. Det er likevel usikkert om det har noen stor betydning i prakis, og uansett må alltid et virus være til stede for at du skal bli syk.

Kan jeg bli forkjøla av å sitte i trekk?

De færreste liker å sitte i trekk bortsett fra på en glovarm sommerdag. Men med mindre du er omgitt av snørr på alle kanter, slik at lufta er full av viruspartikler, trenger du ikke være redd for å bli forkjølet hvis du sitter i litt trekk. Det er ikke kulda i seg selv du blir syk av.

Kan jeg bli forkjøla av å gå ut med vått hår?

Da du var liten, fikk du sikkert høre at du ikke skulle bade før det hadde gått minst én time etter at du hadde spist. I dag vet vi at vi trygt kan hoppe i bassenget etter et måltid. Det er også en myte at du blir syk av å gå ut før håret er tørt. Det er svært usannsynlig at du blir så nedkjølt av vått hår at det har noen som helst reell effekt på immunforsvaret.