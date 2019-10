Har du kontroll på stoffskiftet?

14. Hva kan et dårlig stoffskifte føre til?

Et dårlig fungerende stoffskifte kan ikke bare føre til innsunkne kinn eller uønskede valker, det kan faktisk også føre til at du eldes fortere. Det skyldes at cellene enten blir brukt opp fortere eller at det produseres færre av dem, og det kan ganske enkelt gjøre deg gammel før tiden.

For høyt eller for lavt stoffskifte er også noe herk for din mentale helse. Topplokket har nemlig behov for sukker for å kunne prestere optimalt, og et stoffskifte i ubalanse blokkerer hjernens tilgang til sukker. Det kan resultere i alt fra konsentrasjonsvansker og dårlig hukommelse til depresjon og trøtthet.

Når stoffskiftet jobber enten for sakte eller for fort, påvirker det også omsetningen av kalsium i skjelettet, noe som i sin tur øker risikoen for beinskjørhet.