Hvorfor har jeg så mye utflod?

Er du en av dem som bruker truseinnlegg hver dag på grun av sjenerende utflod , kan det være kjekt å vite at det er en grunn til utfloden. Det er nemlig en væske som passer på underlivet ditt. Utflod kan også fortelle når du har eggløsning, og den kan til og med gi deg et hint hvis noe er galt nedentil.

Det er helt normalt at utfloden varierer, for eksempel i løpet av menstruasjonssyklusen eller når du har en ny seksualpartner, så sett en nedre grense for utslag i utfloden som du ikke behøver å reagere på. Hvis du opplever noen forandringer når det gjelder det normale over lengre tid, eller hvis utfloden forandrer farge og konsistens, bør varsellampene blinke.

Her forteller en lege hva du bør holde øye med når det gjelder utflod.