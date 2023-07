Kalkulatoren er som sagt basert på Naegels regel, som i undersøkelser har vist seg å være nesten like sikker som tidlig ultralydskanning.

Graviditetshjulet – et slags plasthjul med en roterende skive, som mange jordmødre _OV bruker, er basert på nettopp denne regelen. For å være presis forutsetter den at du har en regelmessig syklus på 28 dager med eggløsning i midten. OG at du kjenner datoen for første dag av den siste menstruasjonen. Kjenner du datoen for eggløsningen, blir beregningen mer nøyaktig, ettersom befruktningen bare kan finne sted innenfor et ganske smalt vindu, nemlig 24–48 timer etter at egget er frigitt.

Det er imidlertid bare 5–10 prosent av alle kvinner som føder på termindatoen, så beregningen er uansett et anslag – ikke en fasit. I Danmark er det, ifølge Bugge Nøhr, som er overlege på Fertilitetsklinikken, Afdelingen for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler ved Gentofte og Herlev Hospital, vedtatt at den endelige termindatoen beregnet ut fra fosterets størrelse ved ///nakkefoldskanningen.

Selv når du får en dato ved ///nakkefoldsskanningen, kan du ikke regne med at det blir den eksakte fødselsdatoen. Flerlinger kommer for eksempel nesten alltid før termin. Det er også helt normalt å gå over termin (selv om det er frustrerende for mange).