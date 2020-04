Det er viktig at du holder vekta og blodsukkeret nede, for svært overvektige kvinner har opptil tre ganger så stor risiko for å utvikle livmorkreft som normalvektige.

Det ser ut til at kaffe reduserer risikoen for denne krefttypen, og den gunstige effekten skal være like stor enten du drikker den koffeinfrie eller koffeinholdige varianten.

Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen