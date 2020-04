Kan du få lungekreft?

Lungekreft utgjør en firedel av krefttilfellene blant kvinner i Norge, og en tredel blant menn.

Men sykdommen øker mest blant kvinner, og vi rammes 10 år tidligere. Finland er et ganske slående unntak – der rammes kvinner bare halvparten så ofte som menn.

Det skyldes at de historisk sett har røykt mye mindre enn menn. Lungekreft rammer omtrent ingen under 40 år, mens de fleste får diagnosen etter at de har fylt 60. Sykdommen skal ikke være arvelig