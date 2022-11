Dropp treningen, sykmeld deg og legg deg på sofaen. Vi står ofte i kø med tips og råd, og øser av egne erfaringer når en venninne eller kollega får trøbbel med ryggen. Men det er ikke alltid grunn til å følge de sikkert velmente rådene. Det florerer nemlig av misforståelser om den store folkelidelsen som rammer opptil 85 prosent av oss minst én gang i løpet av livet.

Skiveprolaps. Korsryggsmerter. Muskelspenninger. Hold i ryggen. Skoliose (skjev rygg). Artrose. Heldigvis går de aller fleste ryggproblemer over av seg selv, men spesielt når det gjelder langvarige kroniske smerter, kan det være vanskelig å forstå og akseptere at smertene vedvarer. Da kan det være fristende å lytte til alle rådene fra internett, familie og venner. Det kan imidlertid virke fullstendig uoverkommelig å orientere seg i jungelen av informasjon og ren desinformasjon, og derfor har vi fått med oss en ekspert for å ta et oppgjør med noen av de mest seiglivede mytene om ryggplager.